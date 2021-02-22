Haramidere'de TEM Bağlantı yoluna çıkan köpeği kurtarmak için yola fırlayan 8 yaşındaki Kerim Doğan araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Haramidere Mevkiinde 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yoluna çıkan köpeği görmesi üzerine yola fırladı.

ÇARPIP KAÇTI

Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan’ı hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı VİDEO