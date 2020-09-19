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    İstanbul'da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü

    Sahibiyle dolaşan bir köpeğin saldırısına uğrayan kedi, kaçmaya çalışırken apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 16:54
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 16:54
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    İstanbul'da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Rami Emintaş Sanayi Sitesi'nin çatı katında, sahibi ile dolaşan tasmalı bir köpek kediye saldırdı.

    SAHİBİ KILINI KIPIRDATMADI

    Köpek kendisinden kaçmaya çalışan kediyi sıkıştırırken, sahibi ise o anları sadece izledi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Köşeye sıkışan kedi bir süre sonra apartman boşluğundan düşerek, yaşamını yitirdi.

    İşte o anlar...

    İstanbul'da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü

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    İstanbul da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü #1

    İstanbul da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü #2

    İstanbul da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü #3

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