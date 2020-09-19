Sahibiyle dolaşan bir köpeğin saldırısına uğrayan kedi, kaçmaya çalışırken apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Rami Emintaş Sanayi Sitesi'nin çatı katında, sahibi ile dolaşan tasmalı bir köpek kediye saldırdı.

SAHİBİ KILINI KIPIRDATMADI

Köpek kendisinden kaçmaya çalışan kediyi sıkıştırırken, sahibi ise o anları sadece izledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Köşeye sıkışan kedi bir süre sonra apartman boşluğundan düşerek, yaşamını yitirdi.

İşte o anlar...

İstanbul'da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü

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