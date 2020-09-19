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- İstanbul'da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü
İstanbul'da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü
Sahibiyle dolaşan bir köpeğin saldırısına uğrayan kedi, kaçmaya çalışırken apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 16:54
- Güncelleme : 19.09.2020 - 16:54
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Rami Emintaş Sanayi Sitesi'nin çatı katında, sahibi ile dolaşan tasmalı bir köpek kediye saldırdı.
SAHİBİ KILINI KIPIRDATMADI
Köpek kendisinden kaçmaya çalışan kediyi sıkıştırırken, sahibi ise o anları sadece izledi.
HAYATINI KAYBETTİ
Köşeye sıkışan kedi bir süre sonra apartman boşluğundan düşerek, yaşamını yitirdi.
İşte o anlar...
İstanbul'da köpeğin saldırdığı kedi 8. kattan düştü
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