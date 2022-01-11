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- İstanbul'da köpek ezen sürücüye evinin önünde protesto
İstanbul'da köpek ezen sürücüye evinin önünde protesto
Cipiyle yol kenarındaki köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanseverler tarafından protesto edildi.
- DHA
- 11.01.2022 - 21:44
- Güncelleme : 11.01.2022 - 21:46
İstanbul'da Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan bir site önünde Katar uyruklu A.H.A.Q.M.'nin kullandığı ciple köpeğin ezildiği güvenlik kamerasına yansımıştı.
Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANIP PROTESTO ETTİLER
Bir grup hayvansever, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.H.A.Q.M.'nin evinin önünde toplandı.
Slogan atan hayvanseverler adına Batı Gider basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası grup, olaysız bir şekilde dağıldı.
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