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    İstanbul'da köpek ezen sürücüye evinin önünde protesto

    Cipiyle yol kenarındaki köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanseverler tarafından protesto edildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 21:46
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    İstanbul'da köpek ezen sürücüye evinin önünde protesto

    İstanbul'da Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan bir site önünde Katar uyruklu A.H.A.Q.M.'nin kullandığı ciple köpeğin ezildiği güvenlik kamerasına yansımıştı.

    Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANIP PROTESTO ETTİLER

    Bir grup hayvansever, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.H.A.Q.M.'nin evinin önünde toplandı.

    Slogan atan hayvanseverler adına Batı Gider basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

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    İstanbul da köpek ezen sürücüye evinin önünde protesto #1

    İstanbul da köpek ezen sürücüye evinin önünde protesto #2

    İstanbul da köpek ezen sürücüye evinin önünde protesto #3

    İstanbul da köpek ezen sürücüye evinin önünde protesto #4


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