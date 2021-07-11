Euro
10.2934
0.01%
Dolar
8.6509
-0.08%
Altın
503.04
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
295.449
1.88%
EXEN Coin
26.97
0.55%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
    İstanbul'da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti

    İstanbul'da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti

    Büyükçekmece'de, sokak köpeğinin havlamasıyla korkup kaçarken kamyon çarpması sonucu günlerdir hastanede tedavi altında olan Ekrem Binak, yaşam mücadelesini kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 23:20
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 23:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaldırımda yürüyen Ekrem Binak, yerde yatan sokak köpeğinin yanında havlamasıyla paniğe kapılıp yola atlamış ve o sırada yoldan geçen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanmıştı.

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Kaza sonucu ağır yaralanan Binak, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken kamyon sürücü polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

    Kameralara da yansıyan feci kazanın ardından hastanede tedevi altına alınan talihsiz genç yaşam mücadelesini kaybetti.

    İstanbul da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti #1

    İstanbul da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti #2

    İstanbul da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti #3

    Büyükçekmece'de köpekten korkan gence kamyon çarptıİstanbul da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir