İstanbul'da korkunç olay: Önce vurdular sonra arabadan attılar Borç aldığı kişiler tarafından vurularak seyir halindeki araçtan atılan adam olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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İHA

İstanbul'da yaşanan olay film sahnelerini aratmadı.

Kasımpaşa semtinde yaşayan 45 yaşındaki Erhan Y., bir süre önce Ferdican S.’den 40 bin lira borç aldı.

Erhan Y. aldığı borcu ödemeyince Ferdican S. ile yaptıkları telefon görüşmesinde tartışma çıktı.

Tartışma sonrası Ferdican S., bir daha Erhan Y.’ye ulaşamadı.

Borcunu almak için İstanbul'a geldi

Yaşananlar üzerine Ankara’da yaşayan Ferdican S., 4 arkadaşını alıp 2 ayrı araçla İstanbul’a geldi.

Borç verdiği Erhan Y.‘nin Kasımpaşa’daki evinin önüne gelen şahıslar, evine gelen Erhan Y.'yi zorla araca bindirip kaçırdı. Araç içerisinde adamı sorgulayan şahıslar, borcu geri istedi.

Önce vurdu sonra seyir halindeki araçtan attı

Borcunu vermeyen Erhan Y. şahıslar tarafından araç içerisinde darp edilerek bacağından ve omzundan silahla vuruldu.

Şüpheli şahıslar araçla seyir halindeyken yaraladıkları Erhan Y.’yi aracın kapısını açarak yola attı.

Kimse yardım etmedi

Cadde üzerine yığılıp kalan Erhan Y.'ye çevredeki araçlardan yardım etmedi.

Yaralı adamı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erhan Y.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hemen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis ekipleri inceleme başlattı

Olayın ardından polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahısların araçlarla megakente geldiklerini tespit etti. Buradan yola çıkan polis, şahısların aynı araçlarla Ankara’ya doğru dönüşe geçtiklerini belirledi.

Yakalandılar

Plaka Tanıma Sistemi kameralarından anbean takip eden polis ekipleri, şahısları Bolu’da kıskıvrak yakalandı.

Ele geçirilenler

Şahısların yapılan üst aramalarında olayda kullanılan tabanca ve mermi dolu şarjörler, av tüfeği ve fişekleri ile üzerinde “geçersizdir” ibaresi yazan 50 adet sahte 200 Euro, 269 adet 50 Euro, 100 adet 100 dolar, 50 adet 200 TL ve 90 adet 50 TL ele geçirildi.

İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İfadelerinde borcu tahsil etmek için geldiklerini ancak kavga çıkınca adamı arbedede adamın vurulduğunu söyleyen şahıslar mahkemeye çıkartıldı.

Tutuklandılar

Şahıslardan Ferdican S., Kadircan B., Fatih K. “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanırken, Hulusi A. ve İdris Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklananlardan, Ferdican S.’nin 3 adet, Kadircan B.’nin de 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)