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İstanbul'un Esenyurt ilçesi korkunç bir olaya tanık oldu.
Sokak ortasında hasımlar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavga dönüştü.
Çekiçle kafasını yardı
Bir süre sonra taraflaradan biri diğerinin kafasını çekiçle vurarak yardı.
Yaralı adam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan korkun olay sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çalışma başlattı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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