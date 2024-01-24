İstanbul'da bir iş kazası meydana geldi.
Yaşanan olayda iş güvenliğinin önemi, bir kez daha gözler önüne serildi.
Dengesini kaybetti
Avcılar ilçesinde bir inşaatta çalışan Harun Turan isimli vatandaş, sabah saatlerinde inşaat iskelesinde dengesini kaybederek düştü.
Diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Ekipler Turan'nın ağır yaralandığını belirlerken ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Genç adam, hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı
Olayla ilgili firma sahibi, ustabaşı, iş güvenliği uzmanı ve bir işçi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yapılan otopsinin ardından Harun Turan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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