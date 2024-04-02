Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da korkutan yangı: Alevler dükkanı sardı

İstanbul'da korkutan yangı: Alevler dükkanı sardı Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm dükkanı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.