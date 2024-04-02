DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Yangın saat 08.30 sıralarında, Şahintepe Mahallesi’ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı yakınında çıktı.
Alevler hararetlendi
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı.
Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güçlükle söndürüldü
Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Ekipler yangının çıkış nedenini öğrenmek için inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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