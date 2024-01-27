İstanbul'da korkutan yangın: 4 kişi yaralandı İşçilerin molada olduğu sırada fabrikanın yatakhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede hararetlenirken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'da panik yaratan bir olay yaşandı.

Olay, Bahçelievler'de 14.30 sularında meydana geldi.

Alevler konteyneri sardı

Geri dönüşüm fabrikasının yatakhane bölümünde yangın çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede hararetlenerek tüm konteyneri etkisi altına aldı.

Yangın sırasında yemek molasında olan işçiler, alevlerin yükselmesiyle birlikte durumu fark etti.

Ekipler yangını güçlükle söndürdü

Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına alarak söndürebildi.

Sağlık ekipleriyse çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

"Allah alevler fabrikaya sıçramadı"

Yangının işçilerin yatakhanesinde çıktığını belirten görgü tanığı Abdulvahap Kahraman, “Biz buradaydık, yangın önce şu ön tarafta çıktı. Birden alevlenince burası tır garajıdır, arabalarımızı geri çektirdik. İtfaiyeyi aradık, Allah razı olsun itfaiye hemen geldi. Burasını işçiler depo, yatakhane olarak kullanıyor. Geri dönüşüm fabrikasıdır, Allah’tan fabrikaya sıçramadı.” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)