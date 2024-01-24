İstanbul'da korkutan yangın: Yaşlı kadın son anda kurtarıldı Beyoğlu’nda 5 katlı binanın birinci katında sigara izmariti nedeniyle yangın çıkarken, mahsur kalan yaşlı kadını ise ekipler yaralı olarak kurtarmayı başardı.

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İHA

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde 5 katlı binanın birinci katında, tek başına yaşayan yaşlı kadının sigara izmaritini yere düşürmesiyle yangın çıktı.

Koltuktan başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken dumanları fark eden bina sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kısa süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Birinci katta mahsur kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

İlk müdahale olay yerinde

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan dumanda etkilenen apartman sakinleri de itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılırken, sağlık ekipleri müdahale de bulundu. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

"Biraz yanmış ama nefes alıyordu"

Çıkan yangını anlatan Kemal Erdoğan, “Sakine Ablamız var, 85-90 yaşında. Herhalde sigara düşürmüş. Salonda koltuklardan başlamış. Ben de alt katta oturuyorum. Yoğun dumanı görünce yukarıdan arkadaşlar geldi.

Eve giremedik ama daire kapısını açtık. Ondan sonra itfaiye çok hızlı bir şekilde geldi. Her taraf duman oldu. İtfaiye ekipleri yaşlı kadını dışarı çıkardı. Sağı solu biraz yanmış ama nefes alıyordu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)