Yeşilköy Marina İSPARK alanında korsan otoparkçılık yapan bir şahıs, gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Yeşilköy Marina İSPARK alanında bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığı ve zorla para talep ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay yerine giden ekipler, korsan otoparkçılık yapan M.Y.'yi suçüstü yakaladı. Karayolları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Yeşilköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Zanlının aynı suçtan emniyette 3 suç kaydının olduğu bildirildi.

İstanbul'da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı