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    İstanbul’da korsan taksici çıkmaz sokakta yakalandı

    Sivil ekipler tarafından fark edilen ve kovalamaca sonucu çıkmaz sokakta kıstırılan korsan taksici ile araçtaki yolcuya, 18 bin 250 lira ceza kesildi.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 10:48
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    İstanbul’da korsan taksici çıkmaz sokakta yakalandı

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te görevli Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, korsan taksicilik yapan bir şahsa 'dur' ihtarında bulundu.

    Uyarılara aldırış etmeyen sürücü H.Y. kaçmaya başladı.

    ÇIKMAZ SOKAĞA GİRİNCE YAKALANDI

    Bunun üzerine ekipler sürücüyü kovalamaya başladı. O sırada çıkmaz sokağa giren H.Y. polisten daha fazla kaçamayarak yakayı ele verdi.

    18 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

    Sürücü H.Y ile yanındaki kadın müşteriye toplam 18 bin 250 lira para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi.

    Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

    İstanbul’da korsan taksici çıkmaz sokakta yakalandı #1

    İstanbul’da korsan taksici çıkmaz sokakta yakalandı #2


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