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- İstanbul’da korsan taksici çıkmaz sokakta yakalandı
İstanbul’da korsan taksici çıkmaz sokakta yakalandı
Sivil ekipler tarafından fark edilen ve kovalamaca sonucu çıkmaz sokakta kıstırılan korsan taksici ile araçtaki yolcuya, 18 bin 250 lira ceza kesildi.
- İHA
- 09.02.2022 - 10:48
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te görevli Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, korsan taksicilik yapan bir şahsa 'dur' ihtarında bulundu.
Uyarılara aldırış etmeyen sürücü H.Y. kaçmaya başladı.
ÇIKMAZ SOKAĞA GİRİNCE YAKALANDI
Bunun üzerine ekipler sürücüyü kovalamaya başladı. O sırada çıkmaz sokağa giren H.Y. polisten daha fazla kaçamayarak yakayı ele verdi.
18 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
Sürücü H.Y ile yanındaki kadın müşteriye toplam 18 bin 250 lira para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi.
Yaşananlar ise kameralara yansıdı.