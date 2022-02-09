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İstanbul’da korsan taksici çıkmaz sokakta yakalandı

İstanbul’da korsan taksici çıkmaz sokakta yakalandı

Sivil ekipler tarafından fark edilen ve kovalamaca sonucu çıkmaz sokakta kıstırılan korsan taksici ile araçtaki yolcuya, 18 bin 250 lira ceza kesildi.