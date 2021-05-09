Kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışan kadın kaza sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Halıcıoğlu Kumbarahane Caddesi üzerinde 34 A 86361 plakalı polis otosuyla seyir halinde olan polis memuru A.D., yeşil ışık yanması üzerine yoluna devam etti.

Yayalara kırmızı ışık yandığı esnada kaldırımda olan 30 yaşındaki Zeynep Yaylagül ise koşarak yolun karşısına geçmek istedi.

POLİS OTOSUNUN ÖNÜNE ATLADI, HAVADA TAKLALAR ATTI

O esnada yola atlayan genç kadına polis otosu çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Yaylagül’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza nedeniyle şok geçiren 2 polis memurunu ise meslektaşları su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen ambulansa alınan polis memurları da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Feci kaza ise güvenlik kameraları tarafındna görüntülendi.

İstanbul’da koşarak karşıya geçen kadına polis otosu çarptı