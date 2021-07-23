Dur ihtarına aldırış etmeyen sürücü, girdiği rezidansın otoparkında yakalandı. Avukat olduğunu iddia ederek polise rüşvet aldıkları iftirasını atan şahsın, esnaf olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şehit Karakuşlar Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir araca “dur” ihtarında bulundu.

Sürücünün uyarıları dikkate almayarak kaçması üzerine polisle arasında kovalamaca yaşandı.

OTOPARKTA YAKALANDI

Bir süre devam eden kovalamaca sonucunda sürücü Gülbahçe Sokak’taki bir rezidansın otoparkına girdi.

"AVUKATIM, BENİ ARAYAMAZSINIZ"

Ekiplerin de girmesi üzerine aracından inen şahıs, “Hayırdır burası benim özel mülküm siz kimsiniz” dedi. Şahıs ekiplere, “Ben avukatım beni arayamazsınız” diyerek evine girip kapıyı kapattı.

İstanbul’da kovalamaca: Otoparkta yakalandı, polise iftira attı ViDEO

"RÜŞVET ALDINIZ DİYE ŞİKAYET EDERİM"

Bir süre sözlü tartışma yaşanmasının ardından ekiplere bağıran şahıs, savcılık talimatı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs gözaltına alındığı esnada ekiplere, “Beni karakola götürürseniz benden rüşvet aldınız diyerek sizi şikayet edeceğim” dedi.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ESNAF ÇIKTI: 4 BİN 454 TL CEZA KESİLDİ

Olayın ardından emniyete götürülen Hakan E.'nin (41) avukat değil esnaf olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şahsa “yalan beyanda bulunmak” ve “görevli memura hakaret” suçlarından adli işlem yapıldı. Şahsa ayrıca trafik ekipleri tarafından 4 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.