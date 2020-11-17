İstanbul'da kredi borcunu ödemeyen eski ortağını öldürdü

Otomobilde ölü bulunan şahsın katil zanlısı, eski iş ortağı çıktı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı, şahsı payına düşen krediyi ödememesi nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

İstanbul Pendik'e bağlı Güzel Yalı Mahallesi'nde 14 Kasım 2020 tarihinde, sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden gelen silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içinde bir cesetle karşılaşmışlardı.

Yapılan incelemede cesedin Hidayet Gülümser'e ait olduğu, bu kişinin daha önceden 2 kez polis tarafından gözaltına alındığı tespit edilmişti.

CİNAYETİN FAİLİ ESKİ ORTAK ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Hidayet Gülümser'in olay günü eski iş ortağı Hacı D. ile görüştüğünü tespit etti.

Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Hacı D. Sultanbeyli'nde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

ORTAK KREDİ ÇEKİLDİ

Polis soruşturmasına göre Hidayet Gülümser ile Hacı D.'nin 2018 yılında Siirt'te bir mobilya dükkanı açtıkları, bu iş yerini açarken 350 bin lira kredi aldıkları tespit edildi.

Ancak işleri kötü gidince dükkanı kapatan iki arkadaşın, 2020 yılını Ocak ayında İstanbul'a döndükleri ortaya çıktı.

"BORCU ÖDEMEYECEĞİNİ SÖYLEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Hacı D.'nin, "Kredi borcunun 150 bin liralık kısmı ona aitti. Ancak bir türlü ödemiyordu. Defalarca ona ödemesi için söyledim. Son buluşmamızda kesinlikle borcunu ödemeyeceğini söyleyince kendimi kaybettim." dediği öğrenildi

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen Hacı D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.







