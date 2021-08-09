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    İstanbul'da küçük çocuğa cinsel taciz iddiası: Şüpheli yakalandı

    Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.08.2021 - 01:43
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    İstanbul'da küçük çocuğa cinsel taciz iddiası: Şüpheli yakalandı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, küçük yaştaki çocuğa cinsel taciz iddiası üzerine, Bağcılar Kaymakamlığın'dan açıklama yayınlandı.

    Açıklamada, saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yabancı uyruklu A.M. adlı kişinin, küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarının yapıldığı belirtildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

    Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    İstanbul da küçük çocuğa cinsel taciz iddiası: Şüpheli yakalandı #1

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