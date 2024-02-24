İstanbul'da küçük çocuk gittiği bakkalda dayak yedi Küçük çocuk alışveriş için gittiği bakkalda, sıra bekleyen şahıs tarafından defalarca yumruk atarak dövüldü. O anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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İHA

İstanbul'da küçük çocuk gittiği bakkalda neye uğradığını şaşırdı.

12 yaşındaki M.F.A. soda almak için bakkala gitti.

Küçük çocuk bu sırada bakkala gelen bir şahıs tarafından ‘Parkta sen mi benim kafama vurdun?’ denilerek yumruklanmaya başlandı.

Çocuğu şahsın saldırısından bakkal sahibi kadın kurtardı.

Aile şikayetçi oldu

Çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan şahıs kaçtı.

Yüzünde ve vücudunda morluklar ve darp izi olan M.F.A.’nın ailesi kaçan saldırganın yakalanmasını isteyerek şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

Şahsın küçük çocuğa saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kolunda platin olduğu öğrenildi

Öte yandan, çocuğun daha önceden kolundan ameliyatlı olduğu ve bu yüzden platin takıldığı öğrenildi.

"Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor"

Baba Esat Acar yaşananları anlatarak, “Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat. Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor. Siz olsanız ne yaparsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz.” dedi.

"Şikayetçiyim"

Başına gelen olayı anlatan M.F.A. ise “Parkta sen mi benim kafama vurdun diyerek hemen saldırdı. Şikayetçiyim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)