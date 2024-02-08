İstanbul'da küçük motosiklet hırsızları kameraya yakalandı İki küçük kız elektrikli motosikleti iterek çalmaya çalıştıkları sırada güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı kameralardan tesadüfen gören esnaf, küçük kızlara seslenince hırsızlar korkup kaçarak kayıplara karıştı.

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İHA

İstanbul'da küçük kızların motosiklet hırsızlığı esnafı şaşkına uğrattı.

Esenyurt'ta motosikletli üç şahıs bir iş yerinin önüne gelerek etrafı kolaçan etti.

Küçük kızlar motosiklet çalmaya çalıştı

Kısa bir süre ortaya çıkan iki küçük kız, yanına yaklaştıkları elektrikli motosikleti çalmaya çalıştı.

Motosiklet ağır gelince beraber geldikleri motosiklet sürücüsünü çağıran kızlar, direksiyon kilidi kırılınca elektrikli motosikleti iterek götürmeye kalkıştılar.

Esnaf durumu fark etti

O sırada dükkanında arkadaşıyla sohbet eden esnaf Gültekin Soylu, güvenlik kamerasından durumu fark ederek dışarı çıktı.

Çocukların şaka yaptığını düşünen Soylu'nun “Ne yapıyorsunuz siz?” sözleri üzerine çocuklar, motosikleti yere atarak kaçmaya başladı.

Kayıplara karıştılar

İki kız yanlarına gelen motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Yaşanan olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Çok rahattılar, sanki kendi mallarını götürüyordular"

Olayla ilgili konuşan esnaf Gültekin Soylu, “İş yerimde oturuyordum, kameradan durumu gördüm. 14-15 yaşlarında 2 kız çocuğunun elektrikli bisikleti ittiğini görerek dışarı çıktım. Şaka olduğunu düşündüm ilk başta ve ‘Ne yapıyorsunuz, hayırdır’ diye bağırdım. Ardından motosikleti atarak kaçmaya başladılar. Peşlerinden koştum, o sırada bir motosiklet yanlarına gelerek onları bindirdi ve kaçmaya başladılar. Çok rahattılar, sanki kendi mallarını götürüyordular. Gerçekten çok şaşırdım, hatta şaka olduğunu düşündüm. Kameradan görüntüleri izlediğimde ancak olayı anlayabildim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)