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- İstanbul'da küçük yaştaki kızına motosiklet kullandıran baba
İstanbul'da küçük yaştaki kızına motosiklet kullandıran baba
Küçük kızına motosiklet sürdürerek o anları kaydeden babanın hareketi tepki topladı.
- İHA
- 14.10.2021 - 16:30
- Güncelleme : 14.10.2021 - 16:31
Seyir halindeki motosiklette çekilen görüntüler, "yok artık" dedirtti.
İstanbul'da Sevde Nur isimli kızına trafiğe açık yolda motosiklet eğitimi veren baba, o anları sosyal medyadan paylaştı.
"GAZ VER KIZIM"
Kızının ilk kez motosiklet sürdüğünü belirten baba, "Gaz ver kızım" diyerek tehlikeye davetiye çıkardı.
Küçük kız ise "Hiç bakamayacağım oraya" diyerek tedirginliğini dile getirdi.
TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ
Babanın çektiği bu görüntüler büyük tepki toplayınca bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı.
İstanbul'da küçük yaştaki kızına motosiklet kullandırdığı anları kayda aldı ViDEO