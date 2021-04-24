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    İstanbul'da kumar baskını: Canımız sıkkın, hastalığımı konuşuyorduk

    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 6 kişi polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 10:37
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    İstanbul'da kumar baskını: Canımız sıkkın, hastalığımı konuşuyorduk

    İstanbul Ataşehir'de sokak kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynamak için toplanan 6 kişi polise yakalandı.

    Baskın sırasında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüphelilerin verdikleri savunma pes dedirtti.

    ARKADAŞLARI KİLİTLİ KALDI

    Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler baskından kaçmak isterken arkadaşını içeride unutarak kapıyı üstüne kilitledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli ise “Niye bura da kilitlisin?” sorusunu, “İftardan sonra içeride televizyon izlerken uyuya kalmışım. Dışarı çıkan arkadaşlarım nerede” diye yanıtladı. Daha sonra arkadaşları gelerek içerde kilitli kalan şahsı kurtardı.

    İstanbul da kumar baskını: Canımız sıkkın, hastalığımı konuşuyorduk #1

    PES DEDİRTEN SAVUNMA

    Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için “Canımız sıkkın benim hastalığımı konuşuyorduk. Evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı” sözleriyle pes dedirtti.

    MASKELİ ÖNLEM

    Baskın sonrasında polis ekipleri cezai işlemleri gerçekleştirirken kısıtlamayı kumar oynayarak ihlal eden şahıslar görüntülenmemek için maskelerini yüzlerini çekerek kapattı.

    İstanbul da kumar baskını: Canımız sıkkın, hastalığımı konuşuyorduk #2

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 6 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 19 bin 80 TL para cezası kesildi.

    İstanbul da kumar baskını: Canımız sıkkın, hastalığımı konuşuyorduk #3

    İstanbul da kumar baskını: Canımız sıkkın, hastalığımı konuşuyorduk #4

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