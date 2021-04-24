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- İstanbul'da kumar baskını: Canımız sıkkın, hastalığımı konuşuyorduk
İstanbul'da kumar baskını: Canımız sıkkın, hastalığımı konuşuyorduk
- DHA
- 24.04.2021 - 10:37
İstanbul Ataşehir'de sokak kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynamak için toplanan 6 kişi polise yakalandı.
Baskın sırasında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüphelilerin verdikleri savunma pes dedirtti.
ARKADAŞLARI KİLİTLİ KALDI
Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler baskından kaçmak isterken arkadaşını içeride unutarak kapıyı üstüne kilitledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli ise “Niye bura da kilitlisin?” sorusunu, “İftardan sonra içeride televizyon izlerken uyuya kalmışım. Dışarı çıkan arkadaşlarım nerede” diye yanıtladı. Daha sonra arkadaşları gelerek içerde kilitli kalan şahsı kurtardı.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için “Canımız sıkkın benim hastalığımı konuşuyorduk. Evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı” sözleriyle pes dedirtti.
MASKELİ ÖNLEM
Baskın sonrasında polis ekipleri cezai işlemleri gerçekleştirirken kısıtlamayı kumar oynayarak ihlal eden şahıslar görüntülenmemek için maskelerini yüzlerini çekerek kapattı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 6 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 19 bin 80 TL para cezası kesildi.