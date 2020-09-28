İstanbul'da kumar operasyonu: 63 kişiye 77 bin lira ceza

Kent genelinde yapılan operasyonlarla kumar oynayan ve oynatan kişilere ceza yağarken, kumar masasında yakalanan bir kişi, "Biz sadece balık yiyorduk" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

İstanbul genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce, 153 ekip ve 351 personelin katılımıyla kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, 425 kahvehane, kıraathane ve kafe, 65 dernek ve ruhsatsız iş yerindeki 2 bin 102 şahısa GBT (Genel Bilgi Toplama) testi yapıldı.

KUMAR OYNAYANLARA 77 BİN LİRA PARA CEZASI

Kumar oynadığı tespit edilen 63 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34'üncü maddesi gereğince toplam 77 bin 185 TL ceza uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 4 şahıs da yakalandı.

KUMAR PULU, DESTELERCE OYUN KARTI

Yapılan operasyonlarla, 14 adet kumar makinesi, 6 adet sigara matik, 6 adet bilgisayar, 1 okey takımı, 100 adet kumar pulu, 19 deste iskambil kağıdı ve 6 bin 478 TL paraya ele geçirildi.

Kumar operasyonunda ilginç açıklama: Biz sadece balık yiyorduk

256 KİŞİYE 414 BİN TL KORONA CEZASI

Koronavirüs kurallarına uymadıkları belirlenen 256 kişiye de, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 414 bin 690 TL idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 28 iş yeri ise ekiplerce mühürlendi.

"BALIK YİYORDUK"

Öte yandan, Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda adreslerden birinde ilginç bir an yaşandı.

İçeride kumar oynayan bir kişi polisi karşısında görünce "Balık günüydü bugün. Eğlence yapıyorduk, balık yiyorduk" dedi. Şahısın bu sözüne polis, "Balıkları iskambil kağıtları ile mi kesiyordunuz" diye karşılık verdi.