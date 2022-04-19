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    İstanbul'da kumar oynayan 174 kişiye ceza

    Polis ekiplerinin düzenlediği kumarhane baskınında kumar oynayan 174 kişiye cezai işlem uygulandı, 15 iş yeri ise mühürlendi.
    • 19.04.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:58
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    İstanbul'da kumar oynayan 174 kişiye ceza

    İstanbul Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde bir hafta içerisinde 523 ekip, 1264 polisin katılımıyla kumarhanelere operasyon düzenlendi.

    Baskınlarda 1598 kahvehane, kafe, dernek gibi iş yerlerinde denetim yapıldı.

    DHA'nın haberine göre; operasyonlar sırasında 17 bin 744 kişinin Genel Bilgi Toplama sisteminden (GBT) sorgulamaları yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    174 kişiye 316 bin 506 lira ceza

    Baskın yapılan yerlerde ise kumar oynayan 174 kişiye işlem yapıldı.

    Kumarbazlara Kabahatler Kanunun 34. maddesi gereğince toplam 316 bin 506 lira cezası kesildi.

    Kumar oynamaya yer temin ettikleri tespit edilen 57 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    15 iş yeri mühürlendi

    Baskın yapılan iş yerlerinde 5 kumar makinesi, 22 bin 615 lira para ile yüzlerce iskambil kağıdı ve iki ruhsatsız silah ele geçirildi.  Polisin baskını sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 iş yeri de mühürlendi.

    İstanbul da kumar oynayan 174 kişiye ceza #1

    İstanbul da kumar oynayan 174 kişiye ceza #2

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