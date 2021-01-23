İstanbul’da kundakçıya mahalleliden meydan dayağı

Park halindeki bir araca zarar verdiği iddia edilen “Tinerci Ümit” lakaplı kundakçı şahsın, mahallenin gençleri tarafından tekme, yumruk ve sopalarla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, Osman M., isimli şüpheli semtteki bir sokak üzerinde park halinde olan bir araca üstüne çıkarak ve zıplayarak zarar verdi.

Bunu gören aracın sahibi ve mahalledeki gençler, şahsı tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

SERBEST BIRAKILDI

Minibüs, motosiklet ve kulübe kundaklama gibi olayları gerçekleştiren “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M. isimli kundakçı şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından defalarca kıskıvrak yakalandı.

Emniyette işlemleri yapılan Osman M. adli makamlarca serbest bırakıldı.

DAYAK ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yere yatırılarak sopayla da feci şekilde dövülen şahıs ardından koşarak kaçan şahsın mahallelilerden dayak yediği o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o meydan dayağı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da kundakçıya meydan dayağı VİDEO









