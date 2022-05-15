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    İstanbul'da kundaklama yapan şüpheli yakalandı

    İstanbul'da 2 farklı noktada kudaklama olayı yaşandı. Polis kundaklama yapan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
    • 15.05.2022 - 07:02
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    İstanbul'da kundaklama yapan şüpheli yakalandı

    İstanbul Kadıköy'de saat 05:30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde park halinde olan bir motosiklet yandı.

    Alevler otomobile sıçradı

    Motosikletlerden birinden yükselen alevler park halindeki otomobile sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletler kullanılamaz hale gelirken otomobil de maddi hasar oluştu.

    İstanbul da kundaklama yapan şüpheli yakalandı #1

    Araçları kundaklayan şüpheli yakalandı

    Çevrede bulunan bir telefon hattı da çıkan yangından zarar gördü. Araçları kundaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

    İHA'nın haberine göre şüpheli, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi’ne götürüldü.

    İstanbul da kundaklama yapan şüpheli yakalandı #2

    İstanbul da kundaklama yapan şüpheli yakalandı #3

    İstanbul da kundaklama yapan şüpheli yakalandı #4


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