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    İstanbul'da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı

    Arnavutköy'de bir dükkanda yaşanan olayda 3 dolandırıcı, tırnakçılık yöntemiyle verdikleri paraya ek olarak para üstü de aldı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 10:03
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    İstanbul'da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı

    İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yaşandı.

    8 Temmuz'da öğle saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki bir kuru yemişçide yaşanan olayda, 3 kişi sırayla alışveriş yaptı.

    Müşteri kılığındaki dolandırıcıların her biri, kasada çalışan genç kıza 200 lira verdi.

    HEM VERDİKLERİ PARAYI HEM DE PARA ÜSTÜNÜ ALDILAR

    Genç kızı lafa tutarak aklını karıştıran dolandırıcılar, verdikleri parayı el çabukluğu ile geri aldı. Üstelik para üstü de alan dolandırıcılar, sonrasında iş yerinden ayrıldı.

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kasiyer, iş yeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibi kamera görüntüleriyle gittiği polis merkezinde 3 kişiden şikayetçi oldu.

    OLAY ANI KAMERADA

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkana gelen 3 kişinin alışveriş bahanesine başvurarak tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı görülüyor.

    İstanbul'da kuruyemişçi, 600 lira dolandırıldı ViDEO

    İstanbul da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı #1

    İstanbul da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı #2

    İstanbul da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı #3

    İstanbul da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı #4

    İstanbul da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı #5

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