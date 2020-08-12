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- İstanbul'da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı
İstanbul'da kuru yemişçi, 600 lira dolandırıldı
- DHA
- 12.08.2020 - 10:03
İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yaşandı.
8 Temmuz'da öğle saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki bir kuru yemişçide yaşanan olayda, 3 kişi sırayla alışveriş yaptı.
Müşteri kılığındaki dolandırıcıların her biri, kasada çalışan genç kıza 200 lira verdi.
HEM VERDİKLERİ PARAYI HEM DE PARA ÜSTÜNÜ ALDILAR
Genç kızı lafa tutarak aklını karıştıran dolandırıcılar, verdikleri parayı el çabukluğu ile geri aldı. Üstelik para üstü de alan dolandırıcılar, sonrasında iş yerinden ayrıldı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kasiyer, iş yeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibi kamera görüntüleriyle gittiği polis merkezinde 3 kişiden şikayetçi oldu.
OLAY ANI KAMERADA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkana gelen 3 kişinin alışveriş bahanesine başvurarak tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı görülüyor.
İstanbul'da kuruyemişçi, 600 lira dolandırıldı ViDEO