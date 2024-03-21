İstanbul'da kurye ile ürününü taşıdığı esnaf arasında meydan savaşı Ürününü götürdüğü müşterinin yemeğin döküldüğü için teslim almaması üzerine restorana dönen kurye ile işletmeciler arasında çıkan kavga sokağa taştı. O anlar kameralara yansırken olayda 4 kişi yaralandı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi yine bir sokak kavgası ile gündeme geldi.

Piri Reis Mahallesi'nde, restorana gelen kurye müşteriye götürmek üzere paketle yola çıktı.

Paketteki yemeğin dökülmüş olduğunu fark eden müşteri, telsim almayıp geri gönderdi.

Restorana geri gelen kurye yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve ayrıca yol parasının ödenmesini istedi.

Esnaf ve kuryeler birbirine girdi

Bunun üzerine restoran sahibi ve kurye arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma, çevredeki esnafın ve kuryelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar çekiçle ve sopalarla birbirine saldırdı.

4 esnaf yaralandı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerlerinin camlarının çekiçle kırıldığı ve bir motokuryenin kendini görüntüleyen esnafa kask fırlattığı, yumrukla saldırdığı, bir esnafın ise motosiklete sopalarla vurduğu görüldü.

Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavgada 4 esnaf yaralandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)