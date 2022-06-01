İstanbul'da kuyumcu aracından altın çalan çete çökertildi

Kuyumcu kuryelerinden 9 kilogram altın gasbeden 5 şüpheli, altınları erittikleri adreste polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru giden kuyumcu kuryesi, iki şüpheli tarafından gasbedildi.

Silahlı şüpheliler araçtaki 9 kilo altını çalıp ortadan kayboldu.

Polis harekete geçti

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kaçan aracın plaka bilgisi ve şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

Altın eritirken yakalandılar

Çalışmaların devamında şüpheli aracın, Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir iş yeri önünde park halinde bulunduğu belirlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Celal G. (33), K.A. (25), A.B.K. (19) ve F.D. (31) isimli şüpheliler iş yeri içerisinde, yağmalanan altınları erittikleri sırada kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet altın eritme düzeneği ve gasbedilen 8 kilo 734 gram ve bir miktar erimiş altın olmak üzere, gasbedilen altınların tamamı ele geçirildi.

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Silahla karşılık verip kaçmaya çalıştılar

Ayrıca şüphelilerden M.F.Y. (23) isimli şahıs ise polise silahla karşılık vererek olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahıs yaralı halde yakalandı. İHA'nın haberine göre şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.