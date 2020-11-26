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    İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık

    Plakasız motosikleti ile yol kenarında duran ve kadınları mastürbasyon yaparak taciz eden sapık, kameraya yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 09:48
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 10:27
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    İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık

    İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe kavşağında plakası sökülü olan bir motosikletli, laf attığı genç kadınlara bakarak dakikalarca mastürbasyon yaptı.

    Neye uğradığını şaşıran kadınlardan biri de o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

    Kadının, "Ne yaptığını göstersene bir daha, yüzünü de göster. Gözüküyor zaten sen hiç merak etme." uyarılarına aldırış etmeyen sapığın o anları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından da çok sayıda kullanıcı yaşanan duruma tepki gösterdi.

    İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık

    İstanbul da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık #1

    İstanbul da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık #2

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