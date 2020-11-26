Plakasız motosikleti ile yol kenarında duran ve kadınları mastürbasyon yaparak taciz eden sapık, kameraya yakalandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe kavşağında plakası sökülü olan bir motosikletli, laf attığı genç kadınlara bakarak dakikalarca mastürbasyon yaptı.

Neye uğradığını şaşıran kadınlardan biri de o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kadının, "Ne yaptığını göstersene bir daha, yüzünü de göster. Gözüküyor zaten sen hiç merak etme." uyarılarına aldırış etmeyen sapığın o anları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından da çok sayıda kullanıcı yaşanan duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık