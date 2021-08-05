İstanbul'da liseli gençler araç tasarladı

Yerli otomobil TOGG'dan etkilendiklerini belirten liseli gençler, "Daha çok şeyi başaracağız" diyerek, kararlılıklarını dile getirdi.

İstanbul Arnavutköy'de bir grup lise öğrencisi, en az enerji ile en uzun menzilde gidebilmeyi hedefleyen yerli otomobil tasarımına imza attı.

Tasarladıkları otomobil ile Teknofest yarışmalarına katılmayı planlayan öğrenciler, aracın test sürüşlerini gerçekleştiriyor.

Liseli öğrencilere ilham veren gelişme ise yayınlanan TOGG projeleri ve bunların görüntüleri oldu.

"BAŞLARDA SENDELEDİK AMA..."

Test sürüşünün yapıldığı otomobil ile ilgili konuşan öğrencilerden Beytullah Uymak, "Biz bu aracı TÜBİTAK’ın desteklediği Teknofest yarışması için hazırlıyoruz. Bu yarışma, liseler arasında ilk defa yapılan elektrikli araç yarışması. Biz bir takım kurduk. Başlarda sendeledik ancak sonradan kendimize olan güvenimiz ile birlikte tamamlamaya çalıştık." diye konuştu.

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AZ ENERJİ, UZUN MENZİL

Uymak, "Teknik bilgi veremiyorum yasak olduğu için ama amacımız aracın az enerji ile uzun menzil sağlaması yerli ve millilik için çok önemli ve biz bunların hepsine çok dikkat ettik. Takımımız ilk başta küçüktü ancak şu anda 15 kişilik bir grubuz.

Aracımızın yüzde 70’i tamamlanmış durumda. Daha çok şeyi başaracağımıza ve birinci olacağımıza inanıyoruz. Hedefimize de ulaşmış durumdayız. Test sürüşlerinde bunu görmüş olduk." dedi.

"TOGG'DAN ESİNLENEREK ELEKTRİKLİ ARAÇ GELİŞTİRMEK İSTEDİK"

12. sınıf öğrencilerinden Yiğitcan Tohum, "Aracımızın ismi Milli Elektrikli Araç. Bu aracı TOGG'dan esinlenerek bir elektrikli araç geliştirmek istedik. Takımımızı kurduk ve yarışmaya başvuru yaptık. Yarışmanın teknik tasarım raporu vardı. Orada da güzel sonuçlar aldık.

Başladığımız da 5 kişiydik, şu an 15 kişilik bir ekibiz ve yarışmada 1. olacağımızdan eminim. Sürekli bir şeyler değişti ve gelişe gelişe bu hale geldik." ifadelerini kullandı.