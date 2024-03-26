İstanbul'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı Avcılar'da bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıkarken kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı.

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DHA

İstanbul Avcılar merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki liseden çıkan öğrenciler arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.

Büyüyen kavgada öğrencilerde bıçakların olması da dikkati çekti.

3 öğrenci yaralandı

Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı.

Yaralı öğrenciler, yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)