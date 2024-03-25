İstanbul'da lokanta hırsızı Fatih'te yakalandı İstanbul'da, müşteri kılığında restoranlara giden ve sandalyelere asılı olan mont veya çantalardan hırsızlık yapan Bulgaristan vatandaşı şüpheli yakalandı.

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DHA

İstanbul'daki bazı restoranlarda meydana gelen hırsızlık vakalarıyla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Polis, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın görüntülerine ulaştı.

Su ortağı ile birlikte müşteri gibi geldi

Görüntülerde, suç ortağıyla birlikte müşteri gibi davranarak lokantalara giren hırsızın, arka masalarda sandalyelere asılı mont veya çantaların içinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Hırsızlık yaptıktan sonra hesap ödedi

Büyük bir soğukkanlılıkla hareket eden şüphelinin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra hesabı ödeyerek olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Fatih'te yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkalini belirlediği şüpheliyi Fatih'te düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Bulgaristan uyruklu şüpheli Stefan K.'nin (52) daha önceden de 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Farklı ilçelerde hırsızlık vakası tespit edildi

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 5 Ocak 2024 tarihinde I.A.'nın 5 bin 100 dolarını, 13 Ocak 2024'te Zeytinburnu'nda İ.A.'nın bin 850 lira ve 150 eurosunu, aynı gün Beyoğlu'nda F.H.'nin 3 bin 800 lira para ve 450 eurosunu çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Polis olaylar sırasında şüphelinin yanında bulunan kişiyi arıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)