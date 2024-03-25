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İstanbul'da maganda kaza sonrası aracı tekmeledi!

İstanbul'da maganda kaza sonrası aracı tekmeledi! Sancaktepe'de akşam saatlerinde iki otomobil sürücüsü kaza yaptı. Taraflardan biri aracından inip küfürler ederek diğer sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı.