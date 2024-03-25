DHA
İstanbul Sancaktepe'de bir maganda, kaza sonrası dehşeti yaşattı.
Dün akşam saatlerinde Sancaktepe Meclis Mahallesi’nde iki otomobil sürücüsü kaza yaptı.
Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıkarken kazaya karışan kadın sürücü, polis merkezine gitmek istedi.
Otomobile tekme ve yumruk attı
Bunun üzerine sürücünün kaçtığını düşünen araç sahibi, otomobile tekme ve yumruk atmaya başladı.
Sürücü, küfürler ederek kadın sürücünün otomobilinin aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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