Esenyurt’ta arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, sitede magandalar tarafından feci şekilde darbedildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta ,Cumhuriyet Mahallesi'nde Nehir G. ve yanındaki iki arkadaşı hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı.

ÖNCE SÖZLÜ TACİZE MARUZ KALDILAR

Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen magandaların sözlü tacizine maruz kaldı.

Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunan magandalar aşağıya inerek tartışmaya başladı.

İstanbul'da magandalar genç kızları darbetti VİDEO

YUMRUKLADI, SAÇLARINN ÇEKİP SÜRÜKLEDİ

Genç kızlarla magandalar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında magandalardan bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü.

Sinirlerini kontrol edemeyen şahıs, yumruklu ve tekmeli saldırı yetmezmiş gibi bir de genç kızı saçından tutup sürüklemeye çalıştı.

ARAYA GİREN ANNE DE DARBEDİLDİ

Kavga sırasında bağrışma seslerini duyan Nehir G.’nin annesi Aslı A., aşağı inerek araya girmek istedi.

Magandalar anne Aslı A.’ya da yumruk atarak yere düşürdü.

Sitenin güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Genç kızları darp eden magandalar daha sonra araca doğru yönelmek istedi.

Bu sırada magandalardan biri tekrar dönerek genç kıza bir daha yumruk atıp, araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşanan olay sonrasında genç kızlar durumu polis ekiplerine bildirip hastaneye gitti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda magandaların bir kısmının yakalandığı, diğerlerini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Esenyurt’ta hastane ziyaretinden dönen genç kızların magandaların saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızlarla magandaların tartıştığı, daha sonra ise genç kızlara yumruk ve tekmelerle saldırdıkları görülüyor.