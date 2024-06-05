İstanbul'da magandalar yine işbaşında Avcılar D-100 Otoyolu'nda ilerleyen otomobilin önü kamyonet tarafından kesilirken, camları ise sopayla kırıldı.

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DHA

D-100 Otoyolu'nda Avcılar metrobüs durağı yakınlarında magandalar, bir kez daha meydana çıktı.

Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan Seyfi Demirbaş yönetimindeki hafif ticari aracın önü, bir kamyonet sürücüsü tarafından kesildi.

Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla otomobilin ön camına vurmaya başladı.

Aracın camını kıran sürücü daha sonra yoluna devam etti.

"Bu magandalar son bulsun"

Araç sürücüsü Seyfi Demirbaş, polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Demirbaş, "Normal istikametimde devam ederken magandanın bir tanesi plakası 34 FC 1933 plakalı kamyonetle direksiyonu önümüze kırarak sopayla canımıza kastetmeye kalkıştı.

Biz polis arkadaşlarımızı çağırıp gerekli işlemleri başlattık. Artık bu magandaların son bulmasını istiyoruz." dedi. Sürücü Demirbaş, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)