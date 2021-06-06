İnşaat kalıntılarının mahalle içindeki boş alanlara dökülmesi nedeni ile mahalleler, hafriyat döküm alanı haline geldi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinin Tahtakale Mahallesi ve Başakşehir ilçesinin Bahçeşehir Mahallesi, inşaatçıların kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi.

İnşaatlardaki atıklar kimliği belirsiz kişiler tarafından boş alanlara döküldü.

Cam, kum, taş gibi atıklar ile dolan alanlardan rahatsız olan vatandaşlar, günde 15-20 kamyon ve kamyonetin kaçak döküm yaptığını söyledi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dökülen atıklardan bazılarının kimyasal olduğu ileri sürüldü.

Ortaya çıkan manzaralar, drone ile havadan görüntülendi.

3 kişinin kaçak döküm yaptığı anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da mahalle içleri hafriyat döküm alanına dönüştü VİDEO



“ASLINDA DÖKMELERİ GEREKEN YERLER VAR”

Avcılar Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, yapılan dökümler ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Şu an Tahtakale Mahallesi’ndeyiz. Mahallemizde en büyük sorunlarından biri kaçak dökümler. Büyük kamyonların ve kamyonetler kaçak dökümler yapıyor. Bu kamyonlar, fabrikalardan inşaatlardan aldıkları atıkları aslında dökmeleri gereken yerler var. Buraya dökmek çok maliyetli olduğu için burada buldukları boş olan yerleri tercih ediyorlar. Bunlardan bir tanesi bizim mahallemiz.





“BİR TÜRLÜ BUNA ÇÖZÜM BULAMIYORUZ”

Burada her gün kaçak dökümle karşı karşıyayız. Zabıta, ekip arkadaşlarımız, emniyetteki arkadaşlarımız hepsi bu işle çok mücadele ediyorlar ama bir türlü bu işi çözemedik. Birkaç gün önce artık neredeyse caddenin ortasına kamyonlar kaçak döküm yapmaya başladı. Buna bir türlü çözüm bulamıyoruz. Büyük bir mahalleyiz. Yaklaşık 80 bin nüfuslu bir mahalleyiz. MOBESE kameramız olmadığı için bir türlü buna çözüm bulamıyoruz.





“BU ATIKLAR ZARARLI”

Çok büyük tepkiler var. Bir defa bu atıklar zararlı. Bunların içlerinde kimyasal ve zehirli atıklar var. Aynı zamanda bu kamyonlar yasal bir işlem yapmadığı için devamlı korku içinde, çok hızlı hareket etmek zorundalar. Sokak arasında bir kamyon 120 kilometre hızla, polisten kaçarken hareket ediyor. Cezası bildiğim kadarıyla damper havadayken yakalanırsa 90 bin lira cezası var. Bu da imkansız. Damper tam kaçak döküm yaparken yakalama ihtimali hiç yok diyebiliriz.





“PARALI TESİSLERDE BİLE BU KADAR DÖKÜM YOKTUR”

Ortalama günde 15-20 kamyon döküm yapıyor. Bizim bildiğimiz bu, belki daha fazla olabilir. Daha az olamaz. Bir mahalleye döküm yapıyor. Gerçekten mahallemiz kaçak döküm alanına döndü. Paralı tesislerde bile bu kadar döküm yoktur. Parası ile döküm yapılan tesisler de bu kadar döküm yapıldığını düşünmüyorum. Bizim mahallemizde maalesef böyle ciddi bir döküm var.”