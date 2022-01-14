İstanbul'da mahalledeki mazot hırsızı kamerada

Bir mahalleye dadanan hırsız, deposunu kırdığı 5 aracın mazotunu çalarken, şüpheli kişinin hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayında, 2 gün içerisinde 5 araçtan mazot çalındı.

İddialara göre, şüpheli ya da şüpheliler araçların depo kapağını kırarak yanında getirdiği bidonlara mazotu doldurup olay yerinden uzaklaştı.

Sabah araçlarının mazot kapağının kırık olduğunu gören araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

"DEPOYU KIRMIŞLAR, BU SABAH YİNE AYNI ŞEY OLDU"

Kamyonetinden mazot çalınan Murtaza Kara, "Anormal şeyler oluyor. Dün sabah aracımızı park ettik. Sabah 09.00’dan önce belediyeden temizlik görevlileri aradı. Mazotun çalındığını söylediler. Depoyu kırmışlar. Bu sabah aynı şey oldu. Aynı şekilde aynı olaya maruz kaldık. 2 günde 5 aracın deposunu kırıyor ve mazotu çalıyorlar" dedi.

"BİR DEPO BİN LİRAYA DOLUYOR"

Yaşanan hırsızlıktan dolayı zararını dile getiren Kara, "Bir depo bin liraya doluyor. Bir depo kapağının en basiti 100-150 TL. Yaşattığı travma cabası. Polis geldi. İnceleme yaptı. İş kaybımız da var. Bunu bir kişi ya da birkaç kişi mi yapıyor, bilemiyoruz. Biri görmüş seslenmiş. Kaçmış. Orada da bir kişiymiş. Geliyor, bir de pişkin pişkin kamerayı çeviriyor" diye konuştu.