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    İstanbul'da mahallelinin aldığı koku, kaçak içki imalathanesini ele verdi

    Avcılar'da bir binanın bodrum katından yayılan koku üzerine harekete geçen polis, kaçak içki imalathanesini ortaya çıkardı.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 16:30
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    İstanbul'da mahallelinin aldığı koku, kaçak içki imalathanesini ele verdi

    İstanbul Avcılar'da bulunan  Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde oturanlar, bir binadan yoğun içki kokusu geldiğini polise bildirdi.

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine cumartesi akşam saatlerinde verilen adrese gitti.

    KOKU, KAÇAK İÇKİ ÜRETİMİNİ ELE VERDİ

    Yapılan denetimde bir binanın bodrum katından yoğun içki kokusu geldiği belirlenince savcılıktan izin istendi.

    Verilen izin üzerine bodrum katına giren ekipler, bodrum katının kaçak içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

    İçeride satışa hazır 1 litrelik 16 içki şişesi, 161 içki şişesi kapağı, 82 bondrol kağıdı, 20 litrelik 14 boş alkol bidonu, 20 litrelik dolu alkol bidonu bulundu.

    İstanbul da mahallelinin aldığı koku, kaçak içki imalathanesini ele verdi #1

    SERBEST BIRAKILDI

    5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan kaçak içki üreten Türkmenistan vatandaşı 25 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

    Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İstanbul da mahallelinin aldığı koku, kaçak içki imalathanesini ele verdi #2

    İstanbul da mahallelinin aldığı koku, kaçak içki imalathanesini ele verdi #3

    İstanbul da mahallelinin aldığı koku, kaçak içki imalathanesini ele verdi #4

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