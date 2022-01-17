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    İstanbul'da makas atan sürücü kamerada

    Yollarda tehlike saçan sürücü, onlarca aracın arasından makas atarak geçti.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:37
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    İstanbul'da makas atan sürücü kamerada

    İstanbul TEM otoyolunun İkitelli istikametinde 34 CIZ 782 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü, makas atarak trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

    Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, bir süre sonra gözden kayboldu.

    KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

    Sorumsuz sürücünün o anları ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    İstanbul'da makas atan sürücü kamerada VİDEO

    İstanbul da makas atan sürücü kamerada #1

    İstanbul da makas atan sürücü kamerada #2


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