Yollarda tehlike saçan sürücü, onlarca aracın arasından makas atarak geçti.

İstanbul TEM otoyolunun İkitelli istikametinde 34 CIZ 782 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü, makas atarak trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, bir süre sonra gözden kayboldu.

KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sorumsuz sürücünün o anları ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da makas atan sürücü kamerada VİDEO

