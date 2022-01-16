İstanbul'da makas atan sürücülere para cezası

Denetim kapsamında üç farklı ilçede trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye, toplam 7 bin 780 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, ana arterlerde makas atan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dün gece saatlerinde yapılan denetimlerde 3 sürücünün makas atarak trafik kurallarını ihlal ettiği anlar kameralara yansıdı.

MAKASÇI MAGANDALARA CEZA YAĞDI

Bahçelievler mevkiinde makas attığı tespit edilen araç sürücüsü Mertcan B.'ye makas atmaktan bin 823 lira ve yakın takipten dolayı 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 19 lira cezai işlem uygulandı.

Edirnekapı mevkiinde makas atan araç sürücüsü Şafak K.'ya makas atmak ve yakın takipten dolayı toplam 2 bin 19 lira ceza kesildi.

Bakırköy mevkiinde makas atan araç sürücüsü Ozan İ.'ye makas atmak, abart egzoz ve yakın takipten dolayı toplam 3 bin 842 TL cezai uygulandı.