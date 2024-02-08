İstanbul'da makas atarak ilerleyen trafik magandası Trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atarken o anlar kameraya yansıdı.

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DHA

İstanbul'da trafik magandalarının vakaları son bulmuyor...

Magandalar bu kez Kadıköy'de ortaya çıktı.

D-100'de makas

5 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde D-100 karayolu Göztepe mevkii Harem istikametinde trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, araç kamerası ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)