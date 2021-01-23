Kiraladığı lüks otomobille hız yapan Fransız sürücü, makas attığı esnada kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul Unkapanı'nda lüks otomobili ile süratli bir şekilde ilerleyen Fransa uyruklu sürücü, makas atmak isterken kaza geçirdi.

Sürücü, Bozdoğan Kemeri'ne geldiği esnada yolun daraldığını hesaplayamayarak önündeki kapalı kasa minibüsü geçmeye çalıştı fakat başarılı olamadı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Minibüse sert bir şekilde çarpan Fransız sürücünün aracı kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da makas atma kazası kamerada

1'İ AĞIR 4 YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada arama ve kurtarma gönüllüsü Emrah Özarslan, beyin kanaması geçiren minibüs sürücüsüne müdahale etti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Özarslan yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada hafif şekilde yaralanan lüks otomobilin sürücüsü ile minibüste hafifi şekilde yaralanan diğer 2 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"ARACIN KİRALIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Kazayla ilgili Özarslan, “Kazanın arkadan çarpan aracın yabancı uyruklu olduğunu tespit ettik. Ayrıca aracında kiralık olduğunu belirttiler. Makas atarken çarptığını zannediyoruz. Çünkü aşırı hızlı geliyordu, muhtemelen makas atıyordu, yabancı uyruklu olduğu için yolun düzenini bilmiyor." dedi.

SÜRÜCÜYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Olayın ardından polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Sürücünün “makas” attığını tespit eden polis ilgili maddelerden idari işlem uyguladı. İşlemlerin ardından sürücü adli işlemleri yapılmak üzere bağlı polis merkezine götürüldü.

Araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.