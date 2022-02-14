İstanbul'da makasçı sürücü polis takibiyle yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücü, Mecidiyeköy'de yakayı ele verdi. 5 bin lira para cezası uygulanan sürücünün kaçma anı ise polis aracındaki kameraya yansıdı.

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin makas atan araçlara yönelik yaptığı çalışmalar sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil takibe alındı.

34 EOR 887 plakalı otomobil, uyarılara rağmen kaçmaya devam etti.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Trafik kurallarını ihlal eden ve diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücü, Mecidiyeköy'de yakalanabildi.

5 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü Cengiz Ç.'ye 'uyarı ve ikazlara uymamak, makas atmak, emniyet şeridi, şerit değiştirme ihlali, yakın takip ve sürücü belgesini yanından bulundurmamaktan toplam 4 bin 892 lira trafik cezası uygulandı. Ayrıca araç da trafikten men edildi. Cengiz Ç., 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle' adli işlemlerinin yapılması için Şişli Kuştepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

İstanbul'da makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı