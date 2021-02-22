Sokağa çıkma kısıtlamasında manav görünümlü kıraathanede kağıt oynayan 36 kişiye, 124 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı.

Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren İstanbul'daki Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi’ndeki bir manavın içerisinde oyun oynandığı ihbarını aldı.

POLİS, ŞAŞKINLIK YAŞADI

İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, mekana baskın düzenledi. Polis ekipleri, girişte manav olarak görünen ancak içerisinin kıraathaneye çevrildiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

İstanbul'da manav görünümlü kıraathaneye baskın VİDEO







MANAVA DÖNÜŞTÜRÜLEN KIRAATHANE MÜHÜRLENDİ

Masalarda oturan çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi.

Bunun üzerine Kağıthane polisi, 36 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uyguladı.





İŞ YERİ SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Halil K.’nin işletmeciliğini yaptığı iş yeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Halil K. ise adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



