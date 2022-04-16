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    İstanbul'da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı

    Gittiği marketlerdeki kadınları gizlice kayda alan Pakistanlı, görüntüleri TikTok hesabından paylaşınca yakayı ele verdi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 16.04.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 16:18
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    İstanbul'da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı

    Gün geçmiyor ki, bir kadının gizli çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yayılmasın…

    Bu kez adres, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir market…

    Gizli gizli çekti, TikTok’tan paylaştı

    Pakistan uyruklu şüpheli, cep telefonundan kayda girdi, market çalışanı kadını gizlice çekti.

    Şahıs, kadının görüntülerini sosyal medya hesabı TikTok üzerinden paylaştı.

    Market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı VİDEO

    Polis hemen belirledi

    Görüntüler yayılınca birçok kullanıcı, Pakistanlı uyruklu şüpheliden şikayetçi oldu.

    Bu durum üzerine harekete geçen polis ekipleri de, görüntüleri çeken kişinin 18 yaşından küçük A.K. olduğunu belirledi.

    İstanbul da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı #1

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre birkaç markete gittiği belirlenen A.K.'nin cep telefonundan paylaştığı o görüntüler de çıktı.

    Pakistanlı A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı #2

    İstanbul da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı #3

    İstanbul da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı #4


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