İstanbul'da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı

Gittiği marketlerdeki kadınları gizlice kayda alan Pakistanlı, görüntüleri TikTok hesabından paylaşınca yakayı ele verdi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gün geçmiyor ki, bir kadının gizli çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yayılmasın…

Bu kez adres, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir market…

Gizli gizli çekti, TikTok’tan paylaştı

Pakistan uyruklu şüpheli, cep telefonundan kayda girdi, market çalışanı kadını gizlice çekti.

Şahıs, kadının görüntülerini sosyal medya hesabı TikTok üzerinden paylaştı.

Market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı VİDEO

Polis hemen belirledi

Görüntüler yayılınca birçok kullanıcı, Pakistanlı uyruklu şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu durum üzerine harekete geçen polis ekipleri de, görüntüleri çeken kişinin 18 yaşından küçük A.K. olduğunu belirledi.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre birkaç markete gittiği belirlenen A.K.'nin cep telefonundan paylaştığı o görüntüler de çıktı.

Pakistanlı A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.