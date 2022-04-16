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- İstanbul'da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı
İstanbul'da market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı
- 16.04.2022 - 15:23
- Güncelleme : 16.04.2022 - 16:18
Gün geçmiyor ki, bir kadının gizli çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yayılmasın…
Bu kez adres, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir market…
Gizli gizli çekti, TikTok’tan paylaştı
Pakistan uyruklu şüpheli, cep telefonundan kayda girdi, market çalışanı kadını gizlice çekti.
Şahıs, kadının görüntülerini sosyal medya hesabı TikTok üzerinden paylaştı.
Market çalışanı kadınları gizlice çeken Pakistanlı yakalandı VİDEO
Polis hemen belirledi
Görüntüler yayılınca birçok kullanıcı, Pakistanlı uyruklu şüpheliden şikayetçi oldu.
Bu durum üzerine harekete geçen polis ekipleri de, görüntüleri çeken kişinin 18 yaşından küçük A.K. olduğunu belirledi.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre birkaç markete gittiği belirlenen A.K.'nin cep telefonundan paylaştığı o görüntüler de çıktı.
Pakistanlı A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.