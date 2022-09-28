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    İstanbul'da market çalışanı ve müşteri arasında fiş kavgası çıktı

    Esenyurt'ta müşterinin önce almadığı sonra tekrar istediği fiş kavgaya sebep oldu. Kasiyerin fişi atmasına sinirlenen müşteri, ailesiyle birlikte market çalışanına saldırdı.
    • 28.09.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:19
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    İstanbul'da market çalışanı ve müşteri arasında fiş kavgası çıktı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde pazartesi günü bir zincir market çalışanı, müşterinin almadığı iddia edilen fişi çöpe attı.

    Belli bir süre geçtikten sonra tekrar markete gelen müşteri, kasiyere fişi sordu.

    Kasiyerin "Çöpe attım" dönüşüne öfkelenen şahıs, sinirli şekilde marketi terk etti.

    Ailesini toplayıp kavgaya geldi

    Ardından ailesi ile gelerek market çalışanını darbetti.

    O sırada markette bulunan diğer müşterilerin de film izler gibi kavgayı izleyip, tepkisiz kalması dikkat çekti.

    Kamerayla kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    İstanbul'da market çalışanı ve müşteri arasında fiş kavgası çıktı ViDEO


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