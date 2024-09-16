İstanbul'da market tabelası kafasına düştü Ürünleri indirmek için geri manevra yaparak kaldırıma yanaşan kamyonun kasası market tabelasına çarptı. Savrulan tabela ise marketten çıkan bir kişinin kafasına düştü.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Cihangir Mahallesi Arpacı Sokak'ta kamyon, geri manevra yaparak markete yanaşmak istedi.

Bu sırada kamyonun kasası marketin tabelasına çarparken, çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen tabela, elinde poşetlerle marketten çıkan adamın üzerine düştü.

Tabelanın çarpmasıyla dengesini kaybeden adam yere düştü.

YARDIMA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Bu sırada olaya şahit olan çevredekiler adamın yardımına koştu. Başından ve sırtından yaralanan adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tabelanın kamyonun çarpması sonucu marketten çıkan adamın üstüne düştüğü anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)