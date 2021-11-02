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    İstanbul'da markette kadınların maske takmama kavgası

    Beylikdüzü’nde bir markette maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 10:37
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    İstanbul'da markette kadınların maske takmama kavgası

    İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşanan olayda edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı.

    İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu.

    ÜRÜNLER HAVADA UÇUŞTU, O ANLAR KAMERADA

    Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu.

    Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da markette kadınların maske takmama kavgası VİDEO

    İstanbul da markette kadınların maske takmama kavgası #1

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