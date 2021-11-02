Beylikdüzü’nde bir markette maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı.

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşanan olayda edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı.

İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu.

ÜRÜNLER HAVADA UÇUŞTU, O ANLAR KAMERADA

Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da markette kadınların maske takmama kavgası VİDEO

