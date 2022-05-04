İstanbul'da markette unuttuğu bayramlıkları çalındı

Markete gelen müşteri kılığındaki şahıs, bir vatandaşın bayram için aldığı ve marketin kasanın yanında unuttuğu kıyafetleri çalıp, ortadan kayboldu.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir markette bayramın birinci günü hırsızlık yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bayramlık kıyafet alan bir vatandaş, markete girdi ve aldığı kıyafetleri kasanın önünde unuttu.

Yere bırakılan kıyafet poşetini çaldı

Bu esnada markete gelen müşteri kılığındaki hırsız ise sigara alma bahanesiyle yerde unutulan poşeti alarak oradan uzaklaştı.

"Sana ait olmayan bir şeyi nasıl alırsın"

İHA'nın haberine göre; Market sahibi Süleyman Çavgan, "Saat 17:15'de müşteri alışverişe geldi, bir şeyler aldı ondan sonra çekip gitti. Herhalde 10 - 15 dakika geçti bir baktım çocuk geri döndü benim poşetim burada kaldı. Dedim kardeşim ben poşet falan görmedim. Ben burada unuttum bir bakar mısın? Baktım yine yok. Çocukta öyle gariban ne var içinde dedim kardeş, dedi ki, içinde bayramda giymek için tişört, pantolon aldım dedi. Dedim kameraya falan bakalım burada mı unuttun yoksa başka yerde mi unuttun? Yoksa eve mi götürdün? Sonra kameraya bakıyoruz. Bir tane kendini bilmez bir insan giriyor arkasından o çıktıktan sonra bir sigara alıyor. Sigaradan sonra poşeti alıyor içine bakıyor ve çekip gidiyor. Sana ait olmayan bir şeyi nasıl alıp gidersin?." şeklinde konuştu.