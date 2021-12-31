Bir müşterinin kasada unuttuğu cüzdanı alan şahıs, içerisindeki paradan 55 lirayı alıp, tekrar markete getirdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette yaşanan olayda, alışverişini tamamlayan Hakim Özün isimli müşteri, içerisinde ev kirası parasının bulunduğu cüzdanını kasada unutarak marketten ayrıldı.

UNUTULAN CÜZDANI KENDİ POŞETİNE KOYDU

Daha sonra aldığı ürünlerle kasaya gelen şüpheli müşteri, kasanın üzerinde unutulan cüzdanı fark etti. Şüpheli, aldığı ürünlerle birlikte unutulan cüzdanı da poşetine koydu.

İstanbul'da markette unutulan cüzdanın içini boşaltıp geri getirdi

PARANIN 1055 LİRASINI ALIP, MARKETE GERİ GETİRDİ

Marketten çıktıktan sonra cüzdanın içinde bulunan 1450 TL paranın 1055 TL’sini alan şüpheli tekrar içeri girdi.

"BİRİ CÜZDANINI DÜŞÜRMÜŞ" DEDİ

Şüpheli, market çalışanlarına "Biri cüzdanını düşürmüş" diyerek cüzdanı teslim etti. Evine dönünce cüzdanını kasada unuttuğunu fark eden Hakim Özün, zincir markete geri döndü.

HIRSIZ, GÜVENLİK KAMERASINDAN İNCELENDİ

Cüzdanını teslim aldığında içinde bulunan paranın eksik olduğunu gören Özün, güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

Güvenlik kameralarında, bir başka müşteri tarafından cüzdanın alındığını ve bir süre sonra geri getirildiğini gördü.

POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

Yaşanan olay üzerine Özün, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.