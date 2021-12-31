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    İstanbul'da markette unutulan cüzdanın içini boşaltıp geri getirdi

    Bir müşterinin kasada unuttuğu cüzdanı alan şahıs, içerisindeki paradan 55 lirayı alıp, tekrar markete getirdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 10:16
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    İstanbul'da markette unutulan cüzdanın içini boşaltıp geri getirdi

    İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette yaşanan olayda, alışverişini tamamlayan Hakim Özün isimli müşteri, içerisinde ev kirası parasının bulunduğu cüzdanını kasada unutarak marketten ayrıldı.

    UNUTULAN CÜZDANI KENDİ POŞETİNE KOYDU

    Daha sonra aldığı ürünlerle kasaya gelen şüpheli müşteri, kasanın üzerinde unutulan cüzdanı fark etti. Şüpheli, aldığı ürünlerle birlikte unutulan cüzdanı da poşetine koydu.

    İstanbul'da markette unutulan cüzdanın içini boşaltıp geri getirdi

    PARANIN 1055 LİRASINI ALIP, MARKETE GERİ GETİRDİ

    Marketten çıktıktan sonra cüzdanın içinde bulunan 1450 TL paranın 1055 TL’sini alan şüpheli tekrar içeri girdi.

    İstanbul da markette unutulan cüzdanın içini boşaltıp geri getirdi #1

    "BİRİ CÜZDANINI DÜŞÜRMÜŞ" DEDİ

    Şüpheli, market çalışanlarına "Biri cüzdanını düşürmüş" diyerek cüzdanı teslim etti. Evine dönünce cüzdanını kasada unuttuğunu fark eden Hakim Özün, zincir markete geri döndü.

    HIRSIZ, GÜVENLİK KAMERASINDAN İNCELENDİ

    Cüzdanını teslim aldığında içinde bulunan paranın eksik olduğunu gören Özün, güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

    Güvenlik kameralarında, bir başka müşteri tarafından cüzdanın alındığını ve bir süre sonra geri getirildiğini gördü.

    POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

    Yaşanan olay üzerine Özün, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul da markette unutulan cüzdanın içini boşaltıp geri getirdi #2

    İstanbul da markette unutulan cüzdanın içini boşaltıp geri getirdi #3

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