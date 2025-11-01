İstanbul'da marketten küçük çocuğu kaçırmak istedi: Gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesinde saat 13.30'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir markette alışveriş yapan bir ailenin çocuğu, aynı markete giren bir şüpheli tarafından kaçırılmak amacıyla dışarı çıkarıldı.

Baba, çocuğun yanlarında olmadığını fark etti.

ÇOCUĞUNU KAÇIRMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYLE TARTIŞTI

Bunun üzerine hemen dışarı çıkan baba, çocuğun şüpheliyle beraber yandaki markete girdiğini fark etti.

Çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyle tartışan babayı gören vatandaşlar, olay yerine geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce, çocuğu kaçırmak istediği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan küçük çocuğun babası ise şahsı darp etmek isterken araya polisler girdi.

"ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ AMA ÇOK KORKMUŞLARDI"

Yaşanan olayı gören vatandaş Vildan Akkul, "1 saat önce bir markette anne, baba 5 yaşlarında erkek bir çocuk bir markette dolaşırken annesi ve babası fark etmiyor. Başka bir adam tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. O sırada annesi ve babası görmeyince babası durumu fark ediyor. Kapıya kadar gelip bakıyor. Ben de geldim, olay yerinde ambulans ve polis ekipleri vardı. Çocuğun sağlık durumu iyi ama çok korkmuşlardı, travma yaşamışlardı" dedi.

"BABASI KAÇIRANI DARBETMİŞ"

Olayı gören bir başka görgü tanığı Muhammet Emin Cavla ise şöyle konuştu:

Okuldan geliyordum, markette kalabalık gördüm. Kalabalığında bir adamın küçük yaştaki çocuğu kaçırmak istediği esnada yakalandığı için toplandığını duydum. Babası da kaçıranı darbetmiş. Benim geldiğimde darp ediyorlardı. Sonra polis ve ambulans geldi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.